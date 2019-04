Tel Aviv (ots) - Juganu hat heute bekannt gegeben, eine neue disruptive Technologie einzuführen, mit der Smart Cities und Märkte grundlegend neugestaltet werden. Juganus "Digital World"-Plattform ist eine End-to-End-Lösung, bei der Chips des Herstellers Qualcomm Technologies Inc. dazu verwendet werden, intelligente Lichtanwendungen, fortgeschrittene Konnektivität und Edge Computing zu kombinieren, damit Kommunen und Gemeinden die technologischen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts meistern können.



Juganus "Digital World"-Plattform bietet eine innovative AI-Engine, ein hochmodernes Edge Computing Bearbeitungsverfahren und schnelle Konnektivität durch die Verwendung des Qualcomm®-Internet-Prozessors IPQ8065 sowie des Qualcomm® QCS605-System-on-Chip (SoC) von Qualcomm Technologies Inc. Die Plattform bietet integrierte Lösungen für verschiedene Smart City-Probleme wie Gesichtserkennung, Kennzeichenerkennung, Parkraumbewirtschaftung, die Verfolgung von Verdächtigen, frühzeitige Erkennung von Gefahren und Notfällen sowie Bereitstellung von 5G-Smartzellen in öffentlichen Räumen. "Digital-World" ist Juganus erste hoch interoperable Plattform, die die einfache Integration von externen Anwendungen, Hardwaregeräten und Kommunikationsprotokollen durch Drittparteien ermöglicht. Die Plattform basiert auf einem leicht zu installierenden Beleuchtungssystem, das Städte in die bereits vorhandene Laternenmast-Infrastruktur installieren können, ohne dass es zusätzlicher Infrastruktur bedarf. Die Plattform unterstützt zudem die Integration von Hardware und Softwareanwendungen von Drittanbietern. Juganu arbeitet diesbezüglich mit verschiedenen Drittanbietern zusammen, um Best-In-Class-Lösungen für VMS und AI anzubieten.



"Die Juganu Digital World Plattform zielt darauf, die Entwicklung intelligenter Smart Cities zu fördern, indem eine umfassende Lösung zur Verfügung gestellt wird, die in ein intelligentes Beleuchtungssystem integriert ist. Wir sind stolz darauf, mit Juganu zusammenzuarbeiten, um Städten durch den Gebrauch von Spitzentechnologie zu helfen intelligenter und vernetzter zu werden," sagt Sanjeet Pandit, Senior Director des Business Developments und Leiter von Smart Cities, Qualcomm Technologies, Inc.



Die Technologie wird zur Zeit sowohl in Benito Juarez, in Mexico City als auch in Supermärkten und Einzelhandelsgeschäften in Lateinamerika und Europa implementiert und wurde ausgewählt u. a. in Rio De Janeiro in Brasilien sowie an einer Vielzahl weiterer Orte eingesetzt zu werden. "Juganos Vision ist es, eine allgemein gebräuchliche Plattform für intelligente öffentliche Räume zu sein und dadurch fortschrittlichste Dienstleistungen bereitzustellen, um Menschen ein sichereres und besseres Leben zu ermöglichen. Wir wollen durch den Gebrauch dieser Plattform Produktivität, Effizienz und ein besseres Erlebnis in der Zusammenkunft von Menschen schaffen. Bei Juganu schaffen wir Innovationen für ein besseres Leben", sagt Eran Ben Shmul, CEO von Juganu Ltd.



Über Juganu



Juganu ist ein fortschrittliches und globales Unternehmen im Bereich der Beleuchtungs- und Kommunikationstechnologie, welches durch den Gebrauch der bahnbrechenden in Straßenlaternen integrierten drahtlosen Kommunikationstechnologie "JNET" öffentlichen Raum in sichere und vernetzte Bereiche verwandelt. Juganos firmeneigene Protokolle erlauben eine fast komplett kabellose WLAN-Anbindungsarchitektur von Straßenlaternen und Innenbeleuchtung für einen Bruchteil bisher gängiger Kosten, während Tausende von Lampen mit Videokameras, Analysesoftware, WLAN-Zugangspunkten durch kleine Geräte ausgestattet werden und nur durch ein einziges Glasfaserkabel angeschlossen sind.



