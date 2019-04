Bonn (www.anleihencheck.de) - Gestern kehrte die Risikoaversion wieder an die internationalen Finanzmärkte zurück, so die Analysten von Postbank Research.Sorgen vor einer weiteren Eskalation der Handelsstreitigkeiten sowie Konjunkturskepsis hätten das Bild geprägt. Hierzulande sei dies durch eine die Erwartungen enttäuschende Entwicklung beim ifo-Geschäftsklimaindex untermauert worden. Die zehnjährige Bundrendite habe 6 Basispunkte auf -0,01% nachgegeben. Auch fünf- und zweijährige Bundesanleihen hätten niedriger als am Vortag mit -0,43% (-4 Basispunkte) beziehungsweise -0,61% (-2 Basispunkte) rentiert. Am US-Rentenmarkt sei die Rendite zehnjähriger Treasuries im Vortagsvergleich um 5 Basispunkte auf 2,52% gesunken. (25.04.2019/alc/a/a) ...

