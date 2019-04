SYZYGY AG: SYZYGY steigert EBIT um 31 Prozent im ersten Quartal und bestätigt die Prognose für 2019 DGAP-News: SYZYGY AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung SYZYGY AG: SYZYGY steigert EBIT um 31 Prozent im ersten Quartal und bestätigt die Prognose für 2019 25.04.2019 / 12:10 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Umsatzerlöse um 2 Prozent auf EUR 15,7 Mio. gesteigert - Operatives Ergebnis um 31 Prozent auf EUR 1,4 Mio. angestiegen - Konzernergebnis um 17 Prozent angestiegen auf EUR 1,1 Mio. - Effekt aus Anwendung neuer Bilanzierungsregeln (IFRS 16) auf EBIT positiv mit TEUR 99 und auf Finanzergebnis negativ mit TEUR -143, netto auf Konzernergebnis negativ mit TEUR -44 - Ausblick 2019 bestätigt: Umsatzwachstum im oberen einstelligen Prozentbereich und Steigerung des EBIT um rund 10% Die SYZYGY Gruppe startet das neue Geschäftsjahr 2019 mit einem Umsatzwachstum von 2 Prozent im Vergleich zur Vorjahresperiode. Die Umsatzerlöse stiegen auf EUR 15,7 Mio. Das operative Ergebnis (EBIT) konnte um 31 Prozent gesteigert werden und beträgt EUR 1,4 Mio. Die EBIT-Marge stieg gegenüber dem Vorjahr auf 9 Prozent. Das Vorsteuerergebnis liegt bei EUR 1,4 Mio, und das Konzernergebnis beträgt bei einer Steuerquote von 25 Prozent EUR 1,1 Mio. Hieraus ergibt sich ein Gewinn je Aktie von EUR 0,08 (Vorjahr: EUR 0,07). Die liquiden Mittel und Wertpapiere summierten sich zum Bilanzstichtag auf EUR 12,3 Mio., was einem Cash-Bestand von EUR 0,91 je Aktie entspricht. Q1-2019 Q1-2018 Veränd. Umsatzerlöse (TEUR) 15.689 15.424 +2 % EBIT (TEUR) 1.442 1.104 +31 % EBIT-Marge 9% 7% +2pp Finanzergebnis (TEUR) -8 151 n.a. Periodenergebnis vor Steuern (TEUR) 1.434 1.255 +14 % Periodenergebnis (TEUR) 1.075 920 +17 % Gewinn/Aktie (EUR) 0,08 0,07 +14 % Die SYZYGY Gruppe bestätigt die Jahresprogose 2019 und geht von einem Umsatzwachstum im oberen einstelligen Prozentbereich für das laufende Geschäftsjahr aus und erwartet eine Steigerung des EBIT um rund 10 Prozent. Der vollständige Quartalsbericht zum 31. März 2019 ist ab dem 3. Mai 2019 unter http://ir.syzygy.de abrufbar. Kontakt: Susan Wallenborn Investor & Public Relations Manager susan.wallenborn@syzygy.de 25.04.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: SYZYGY AG Horexstraße 28 61352 Bad Homburg v.d.H. Deutschland Telefon: 06172 9488100 E-Mail: info@syzygy.de Internet: www.syzygy.net ISIN: DE0005104806 WKN: 510480 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 803363 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 803363 25.04.2019 ISIN DE0005104806 AXC0174 2019-04-25/12:12