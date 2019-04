München (ots) -



Das Erste startet Anfang Juni ein neues hintergründiges Sportformat, das "Sportschau Thema". Das Magazin - eine innovative Mischung aus Talkformat und Reportage-Sendung - widmet sich in jeder seiner Ausgaben 60 Minuten lang einem übergeordneten Sportthema von besonderer Relevanz.



"Das Ziel ist dabei, den Zuschauerinnen und Zuschauern Einblicke in Bereiche des Sports zu liefern, die sie ansonsten nicht bekommen - weil die Zugänge schwierig sind oder in anderen Formaten schlicht der Raum fehlt, sich vergleichbar ausführlich und aus verschiedenen Perspektiven mit einem Thema zu befassen", so ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky.



Moderatorin Jessy Wellmer begrüßt dabei bis zu vier hochkarätige Gäste, die in Gesprächen und Diskussionen das Thema der Sendung beleuchten. Darüber hinaus betrachten unterschiedliche Reportagen, die in die Sendung integriert werden, weitere Aspekte der Thematik.



"Eine solche Sendung hat im Ersten bislang gefehlt. Es gibt Talk oder Reportage, aber noch kein Format, das beides verbindet und sich dabei um die großen Themen des Sports kümmert. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf", sagt Jessy Wellmer.



Auch bei der Auswahl des Produktionsortes geht die Sendung einen besonderen Weg. "Sportschau Thema" wird nicht aus einem Fernsehstudio übertragen. Als Location für das neue Format wurde der so genannte "Resonanzraum" im Hamburger Bunker an der Feldstraße ausgewählt.



Erster Sendetermin ist Samstag, 1. Juni 2019, um 18:25 Uhr im Ersten. Das Thema der Auftakt-Ausgabe ist "Druck im Leistungssport". Mit Athletinnen und Athleten aus unterschiedlichen Sportarten und einem Sportpsychologen wird Jessy Wellmer diskutieren, was unter Druck im Leistungssport zu verstehen ist, wie man mit ihm umgeht, welche positiven Effekte er haben kann, aber auch, welche negativen. Das Gespräch wird durch informative und immer wieder auch emotionale Reportagen ergänzt.



Produziert wird das Format im Auftrag der ARD von beckground TV. Die Federführung innerhalb der ARD liegt beim Norddeutschen Rundfunk. Eine zweite Ausgabe von "Sportschau Thema" ist bereits für den 27. Juli um 18:55 Uhr geplant.



