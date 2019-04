In Maydorns Meinung analysiert Börsenexperte Alfred Maydorn die neuesten Entwicklungen der beliebtesten Aktien deutscher Anleger und versieht sie mit seiner persönlichen Meinung.



In dieser Ausgabe geht es um Tesla, Microsoft, Facebook, SAP, Wirecard, Deutsche Bank und Bayer. Tesla hat am Mittwochabend seine Zahlen vom ersten Quartal und die ohnehin schon niedrigen Erwartungen noch deutlich unterboten. Der Umsatz war schwächer als erwartet, der Verlust mehr als doppelt so hoch. Aber es gab auch ein paar positive Neuigkeiten. Die große Frage ist nun, wie die Anleger auf das Zahlenwerk reagieren. Darüber hinaus geht es in der neuen Ausgabe von Maydorns Meinung um die erstklassigen Quartalszahlen von Microsoft und Facebook und die Frage, ob die Aktien jetzt noch kaufenswert sind, um den Befreiungsschlag von SAP, die starke Erholung der Wirecard-Aktie und die weiteren Aussichten und um die beiden DAX-Sorgenkinder Deutsche Bank und Bayer. Maydorns Meinung gibt es auch als täglichen Newsletter. Wenn Sie auch von Montag bis Donnerstag über spannende Börsenthemen und aussichtsreiche Aktien auf dem Laufenden bleiben wollen, tragen Sie sich einfach auf http://www.maydorns-meinung.de in den Verteiler ein.