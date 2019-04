Die Wienerberger Gruppe hat die erste Runde des Mitarbeiterbeteiligungsprogrammes in Österreich erfolgreich abgeschlossen. Von den teilnahmeberechtigten Mitarbeitern nutzten rund 28 % die Chance, sich zu beteiligen. Das Investitionsvolumen belief sich auf insgesamt EUR 1.943.642. Infolge der guten Erfahrungen und des hohen Zuspruches in Österreich plant Wienerberger, auch in anderen Ländern Mitarbeiter-Beteiligungsaktionen aufzusetzen, wie das Unternehmen mitteilt. "Die hohe Teilnahmequote macht deutlich, dass unsere Mitarbeiter an die Strategie und Zukunft von Wienerberger glauben", kommentiert Heimo Scheuch, Vorstandsvorsitzender der Wienerberger AG, die erfolgreiche erste Runde der Mitarbeiterbeteiligung. "Unsere Mitarbeiter kennen das Unternehmen genau. Sie sehen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...