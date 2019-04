Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Bank auf "Neutral" mit einem Kursziel von 7 Euro belassen. Der bekannte Branchenanalyst Kian Abouhossein zeigte sich in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion überrascht über den Abbruch der Fusionsgespräche mit der Commerzbank. Es stelle sich die Frage nach den Alternativen für die Deutsche Bank, so der Experte. Trotz besserer Ergebnisse im ersten Quartal seien weitere Restrukturierungsmaßnahmen nötig. Am Aktienmarkt rechnet er damit, dass Leerverkäufe in Deutsche-Bank-Papieren glatt gestellt werden, was die Aktien antreiben würde. Neuinvestments dürften sich allerdings eher auf Commerzbank-Papiere konzentrieren - den nun einzigen Übernahmekandidaten unter europäischen Großbanken./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.04.2019 / 11:01 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.04.2019 / 11:06 / BST

