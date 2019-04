Für einen DAX-Wert hat die Wirecard-Aktie sich in den letzten Monaten ausgesprochen schwankungsfreudig gezeigt, mit ausgesprochen heftigen Ausschlägen in beide Richtungen.



Bleibt diese Volatilität erhalten? Nach der Aufhebung des Wirecard-Leerverkaufsverbots reagierte die Aktie noch ziemlich volatil. Auf die Nachricht, dass Softbank einsteigen will folgte eine sehr positive Reaktion. Inzwischen gab es die endgültigen Zahlen. Patrick Kesselhut von der Commerzbank nimmt Wirecard in der Sendung "Zertifikate Aktuell unter die Lupe und blickt auf Möglicheiten für Anleger, auch im Produktbereich.