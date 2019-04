Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Commerzbank nach dem Abbruch der Fusionsgespräche mit der Deutschen Bank auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 8 Euro belassen. Der Fokus dürfte sich nun wieder auf die eigene Strategie richten, wobei die Verhandlungen den Neukundenzuwachs zuletzt etwas gehemmt haben dürften, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Andere als Interessenten gehandelte Häuser wie die Unicredit oder ING hätten keine Eile, aktiv zu werden./ag/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 25.04.2019 / 05:20 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.04.2019 / 05:40 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0072 2019-04-25/12:51

ISIN: DE000CBK1001