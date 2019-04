Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Ob bei der Hotelbuchung oder dem neuen Handyvertrag - viele Verbraucher nutzen Vergleichsportale als Entscheidungshilfe. Doch blindes Vertrauen ist fehl am Platz, so das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Das Bundeskartellamt zeigt, mit welchen Tricks Verbraucher getäuscht werden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...