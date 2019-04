München (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



"Die Geissens - Promi Duell am Grill" mit vier prominenten Gästen



- Sophia Vegas, Paul Janke, Olivia Jones und Sarah Knappik - Ausstrahlung: Montag, 13. Mai 2019, um 20:15 Uhr bei RTL II



Frühling in St. Tropez: Das neue 152qm BBQ Haus der Familie Geiss steht und soll gebührend eingeweiht werden. Natürlich nicht irgendwie, sondern spektakulär. Die Idee zum großen Promi Duell am Grill ist geboren!



Dabei stehen Carmen und Robert nicht selbst am Grill, sondern vier motivierte Promis, die stellvertretend für die beiden in zwei Teams ihr Bestes an den heißen Kohlen geben. Mit dabei sind: Sophia Vegas, Olivia Jones, Paul Janke und Sarah Knappik. Unterstützt und bewertet werden die Teams von Profi-Griller Frodo, der gemeinsam mit den Gastgebern Carmen und Robert als Jury die Gerichte verköstigt und anschließend bewertet. Shania und Davina sind jeweils Pate eines Teams und lenken das gegnerische Duo ab.



Es gibt insgesamt drei Runden. Vorspeise: Pizza vom Grill mit Scampis; Hauptgang: Côte de Boeuf mit Grillgemüse; Dessert: Kaiserschmarren vom Grill mit frischen Früchten. Jedes Gericht birgt natürlich einige Tücken und Raffinessen. Die Promipaare müssen den jeweiligen Gang in einem vorgegebenen Zeitfenster und am Grill zubereiten. Nach jeder Runde folgt eine Bestrafung für das Verlierer-Team.



Dem Gewinner-Team gebühren Ruhm und Ehre sowie der goldene Pokal in Form eines Steaks. Für das Verlierer-Team wird es jedoch hart und schmerzhaft - denn die Bestrafungen haben es in sich! Der Zuschauer darf sich auf viele Überraschungen freuen. Die Spezial-Folge "Die Geissens - Promi Duell am Grill" am 13. Mai 2019, um 20:15 Uhr bei RTL II.



Die Folge ist im Anschluss an die Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos bei TV NOW http://ots.de/G2koGh verfügbar.



Mehr Infos auf RTL2.de http://ots.de/MfCRQZ



OTS: RTL II newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6605 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6605.rss2



Pressekontakt: RTL II Kommunikation Sada Lehnigk 089 - 64 185 6510 sada.lehnigk@rtl2.de