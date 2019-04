Das Analysehaus RBC hat die SAP-Aktie nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Sector Perform" belassen. Umsatz und Ergebnis (EPS) des Softwarekonzerns hätten die Konsensschätzungen übertroffen, schrieb Analyst Ross MacMillan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Erlösprognosen für 2019 und 2020./edh/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2019 / 21:59 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2019 / 21:59 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

