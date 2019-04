Bonn (www.anleihencheck.de) - Die US-Verbraucherpreise sind im März gegenüber dem Vormonat um 0,4% gestiegen, so die Analysten von Postbank Research.Dadurch sei die Inflationsrate deutlich von 1,5% auf 1,9% geklettert. Ein treibender Effekt sei vom Faktor Energie ausgegangen, der sich binnen Monatsfrist um 3,5% verteuert habe. Die ohne die Komponenten Energie und Nahrungsmittel berechneten Kernverbraucherpreise hätten gegenüber dem Vormonat lediglich um 0,1% zugelegt. Die Kerninflationsrate sei von 2,1% auf 2,0% gesunken. Der grundlegende Preisauftrieb in den USA sei damit bislang verhalten geblieben. In den kommenden Monaten dürfte die Inflationsentwicklung durch zwei gegenläufige Trends geprägt werden. ...

