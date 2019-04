Berlin (ots) - Das Sommersemester hat begonnen und für viele Studierende stellt sich die Frage wie das Studium finanziert werden kann. Daher empfiehlt es sich zu prüfen, ob tatsächlich alle Finanzierungsmöglichkeiten ausgelotet wurden. Denn viele Studierende rechnen sich wenige Chancen auf ein Stipendium aus und halten die eigenen Leistungen für nicht ausreichend. Dabei haben nicht nur Einserkandidaten Chancen auf eine Förderung. Gerade auch gesellschaftliches Engagement oder biographische Hürden spielen bei der Vergabe von Stipendien eine wichtige Rolle.



Über 2.500 Stipendiengeber unterstützen bedürftige und begabte Studierende regional, fachspezifisch oder bundesweit mit finanzieller und ideeller Förderung. Die Stiftungen und Förderwerke entscheiden nicht nur nach Leistungen in Abitur und Studium, sondern achten auch besonders auf ehrenamtliches Engagement und familiären Hintergrund oder biographische Besonderheiten der Bewerberinnen und Bewerber, wie Migrationsgeschichte, Schicksalsschläge, körperliche Einschränkungen und Krankheiten.



Insbesondere für junge Menschen, für die ein Studium keine Selbstverständlichkeit ist, sind die Chancen auf ein Stipendium gestiegen. Verschiedene Stiftungen ermuntern verstärkt Studierende, deren Eltern selbst nicht studiert haben oder die wenig Geld zur Verfügung haben, sich um ein Stipendium zu bewerben.



Zu allen Möglichkeiten und Auswahlkriterien informiert der Elternkompass. Die kostenfreie Beratungshotline richtet sich an interessierte Eltern, Studierende, Schülerinnen und Schüler. Das Beratungsteam ist unter der Telefonnummer 030 278906-777 zu erreichen. Fragen können darüber hinaus per E-Mail an service@elternkompass.info gestellt werden.



Über den Elternkompass



Der Elternkompass ist ein unabhängiges, kostenfreies Informations- und Beratungsangebot der Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw). Er wird von der Akademie für Innovative Bildung und Management Heilbronn Franken und dem Kölner Gymnasial- und Stiftungsfonds gefördert. Das Team vom Elternkompass bietet Orientierung in der deutschen Stipendienlandschaft, zeigt Stipendienmöglichkeiten auf und informiert über Bewerbungsverfahren. Mehr Informationen zum Elternkompass sowie den kostenlosen Informationsflyer finden Sie unter www.elternkompass.info.



OTS: Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) newsroom: http://www.presseportal.de/nr/67067 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_67067.rss2



Pressekontakt: Christina Lehmann, Elternkompass, Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) gGmbH, Spreeufer 5, 10178 Berlin, Tel.: 030 278906-51, E-Mail: c.lehmann@sdw.org