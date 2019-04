Mainz (ots) -



Montag, 29. April 2019, 22.25 Uhr Erstausstrahlung



Vier Münchner Studierende wollen den renommierten Völkerrechtswettbewerb "Jessup Moot Court" gewinnen, bei dem mehr als 600 Universitäten aus der ganzen Welt in simulierten Verhandlungen gegeneinander antreten. Der Dokumentarfilm "Die Kunst der Widerrede", der als Erstausstrahlung am Montag, 29. April 2019, 22.25 Uhr, in 3sat zu sehen ist begleitet Celia, Mahja, Nina und Clemens. Er zeigt, wie sich die vier angehenden Juristen auf einen Rechtsstreit zweier fiktiver Staaten vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag vorbereiten. Dabei geht es um staatliche Massenüberwachung, die Definition von Terrorismus, virtuelle Kriegsführung und den Umgang mit Whistleblowern. Für die vielen Grauzonen und offenen Fragen, die im Völkerrecht keinesfalls eindeutig geregelt sind, müssen die jungen Juristen Antworten finden, um schließlich vor einer hochkarätig besetzten Richterbank mit Richtern des Internationalen Gerichtshofs, Bundesrichtern und Juraprofessoren zu bestehen.



Die Filmautoren Melanie Liebheit und Gereon Wetzel sind Absolventen der Hochschule für Fernsehen und Film (HFF) München und erzählen in ihrem Film nicht nur eine spannende Wettkampfgeschichte in einem ungewöhnlichen Milieu. Sie zeigen auch einen zwar fiktiven, aber gleichwohl gesellschaftlich bedeutenden Fall des Völkerrechts.



