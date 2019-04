Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Apple vor den am 30. April erwarteten Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal von 215 auf 235 US-Dollar angehoben. Die Einstufung wurde auf "Buy" belassen. Der Smartphone-Konzern dürfte gute Ergebnisse und einen überzeugenden Ausblick präsentieren, schrieb Analyst Timothy Arcuri in einer am Donnerstag vorliegenden Prognose. Er rechnet damit, dass sich die Rückgänge beim iPhone stabilisiert haben oder sich die Geschäfte hier wieder etwas besser entwickelt haben./mf/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 25.04.2019 / 03:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.04.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0082 2019-04-25/13:22

ISIN: US0378331005