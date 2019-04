Forter PSD2 Solution for Merchants gewährleistet die Einhaltung der EU-Vorschriften und minimiert Hürden beim Kundenerlebnis

Forter, das führende Unternehmen im Bereich E-Commerce-Betrugsprävention, bringt heute seine PSD2-kompatible Händlerlösung, Forter PSD2 Solution for Merchants, auf den Markt. Die umfassende Lösung, die vom Zahlungsabwickler unabhängig ist, ermöglicht Händlern, Kunden dynamisch auf den Weg mit den geringstmöglichen Reibungsverlusten zu leiten, alle Arten von Betrug und Verstöße gegen die Unternehmensrichtlinien zu verhindern und das Zahlungserlebnis der Kunden zu optimieren und das bei voller PSD2-Kompatibilität.

Ab 14. September 2019 wird mit der Einführung der überarbeiteten Richtlinie über Zahlungsdienste (PSD2) an Händler die Anforderung gestellt, dass Online-Transaktionen innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums mithilfe von Strong Customer Authentication (SCA) authentifiziert werden müssen. Unter SCA müssen Händler zusätzliche Hürden in den Einkaufsprozess für Kunden einführen, die zu erhöhten Abbruchsraten führen, die Konversionsraten reduzieren und die Attraktivität des Kundenerlebnis beeinträchtigen. Diese Änderungen könnten letztendlich den Umsatz mindern. Daher müssen Händler die negativen Auswirkungen von SCA minimieren und ihren Umsatzerlös so gut wie möglich schützen, bei gleichzeitiger Einhaltung der PSD2. Um die vollständige Einhaltung der PSD2-Richtlinien zu gewährleisten, benötigen Händler, die mehrere Zahlungsabwickler nutzen, außerdem separate Integrationen für jeden dieser Anbieter. Dadurch werden zusätzliche Komplexitätsebenen für den Händler geschaffen.

Forter PSD2 Solution for Merchants vereinfacht die PSD2-Konformität und bietet Händlern eine zuverlässige Betrugsprävention und die Möglichkeit, über eine vom Zahlungsabwickler unabhängige Integration ein nahtloses Kundenerlebnis für verschiedene Zahlungsdienstleister und Regionen bereitzustellen. Forter bewertet in Echtzeit die Vertrauenswürdigkeit und das Risiko jeder Transaktion und leitet die Kunden auf den Weg des geringsten Widerstands etwa durch Ausnahmeregelungen bei der Gesamtrisikobewertung (Total Risk Assessment, TRA). Die Lösung identifiziert und verarbeitet SCA, wenn eine Authentifizierung erforderlich ist, und kann verdächtige Akteure oder Transaktionen noch vor der Authentifizierung blockieren. Darüber hinaus schützt die Betrugspräventionsplattform von Forter Händler vor Risiken, die von den PSD2-Authentifizierungsanforderungen unberücksichtigt bleiben, wie die Übernahme eines Benutzerkontos durch Hacker oder Verstoß gegen Geschäftsbedingungen.

"Es besteht Verwirrung im Hinblick auf die komplexen Anforderungen an die Einhaltung der PSD2-Regeln, aber die daraus resultierenden Auswirkungen auf die Kundenbeziehungen von Händlern sind eindeutig", erklärt Michael Reitblat, CEO und Mitbegründer von Forter. "Die Multi-Faktor-Authentifizierung sorgt für neue Hürden während der Transaktions-Journey, die zu Abbrüchen des Bestellvorgangs, reduzierten Konversionsraten und niedrigeren Einnahmen führen können. Durch die Möglichkeit, jede Transaktion in Echtzeit zu bewerten und zu routen unabhängig vom jeweils verwendeten Zahlungsabwickler oder Gateway können Händler eine vollständige PSD2-Konformität gewährleisten und gleichzeitig das bestmögliche Benutzererlebnis bieten. Dies erhöht die Kundenzufriedenheit, die Kundenbindung und letztendlich den Umsatz."

"Eine weitere Überlegung betrifft die Entwicklung der Betrugskriminalität jenseits von PSD2", so Reitblat weiter. "Je näher der Termin für die Umsetzung von PSD2 rückt, desto stärker werden sich Betrüger vermutlich auf andere Betrugsarten konzentrieren, z. B. Kontoübernahmen, Betrug im Zusammenhang mit Loyalitätsprogrammen und Missbrauch von Gutscheinen, sowie Transaktionen außerhalb der EU. Händler sollten gut vorbereitet sein, indem sie eine Echtzeit-Betrugspräventionslösung integrieren, die PSD2-Konformität garantiert und gleichzeitig vor allen Bedrohungen schützt."

"Betrugskriminalität erfordert ständige Wachsamkeit, und wir können es uns nicht leisten, Risiken einzugehen", so Juraj Striezenec, CFO bei Kiwi.com. "Wir waren uns darin einig, dass wir mit dem besten Partner auf dem Gebiet der Betrugsprävention zusammenarbeiten wollten. Forters umfassende Lösung war für unsere Entscheidung ausschlaggebend. Wenn wir die PSD2-Anforderungen erfüllen und gleichzeitig die durch die SCA-Anforderungen eingeführten Hürden minimieren, können wir unsere Anstrengungen auf unsere Kerngeschäftsziele und die allgemeine Verbesserung der Kundenbindung konzentrieren."

Über Forter

Die umfassende identitätsbasierte Betrugspräventionslösung von Forter schützt Onlinehändler und Marktplätze in jeder Phase der Kunden-Journey durch Echtzeitbenachrichtigungen über Betrugsfälle sowohl auf Kontoebene als auch am Transaktionspunkt.

Die Lösung bietet bereits vor Abschluss des Bestellvorgangs Schutz vor Kontoübernahmen, Missbrauch von Gutscheinen oder Treuepunkten und trägt somit zum Erhalt des Kundenvertrauens bei. Während der Zahlungsabwicklung genehmigt oder verweigert Forter unmittelbar alle Online-Transaktionen und bietet darüber hinaus eine volle Abdeckung von Rückbuchungen.

Die Lösungen von Forter basieren auf einer branchenweit einzigartigen Kombination aus künstlicher Intelligenz und kontinuierlicher Forschung und Analyse durch Menschen. Auf diese Weise können eine überragende Genauigkeit, ein tiefes Verständnis der Kunden und ihrer Beziehungen, ein höherer Prozentsatz von Zahlungsgenehmigungen sowie die nahezu vollständige Beseitigung von Fehlalarmen erzielt werden. Dies bedeutet ein nahtloses und sicheres Einkaufserlebnis, mehr Umsatz und zufriedenere Kunden bei deutlich niedrigeren Kosten.

Forter wickelt jedes Jahr mehr als eine Milliarde Transaktionen ab und hat VC-Finanzierungen von insgesamt über 100 Mio. US-Dollar bei Firmen wie Sequoia Capital, Scale Venture Partners, Salesforce Ventures March Capital und NEA aufgenommen.

Über Kiwi.com

Kiwi.com (offiziell als SkyPicker bekannt) wurde 2012 von Oliver Dlouhý und Jozef Képesi gegründet. Dank seines proprietären Algorithmus, mit dem Flüge von mehr als 750 Fluggesellschaften (virtuelles Interlining), darunter viele, die normalerweise nicht miteinander kooperieren, kombiniert werden können, und der branchenweit führenden Kiwi.com-Garantie ist dies eines der am schnellsten wachsenden Technologieunternehmen Mitteleuropas. Auf der Liste "Deloitte Technology Fast 500 EMEA" von 2017 rangiert das Unternehmen auf dem 7. Platz und ist damit das am höchsten positionierte tschechische Unternehmen aller Zeiten. Heute verarbeitet das Unternehmen täglich mehr als 100 Millionen Suchanfragen nach Flügen und beschäftigt weltweit über 2.600 Mitarbeiter. Im zweiten Jahr in Folge wurde Kiwi.com vom tschechischen Forbes Magazine zum besten Start-up der Tschechischen Republik gekürt.

