Ein harter Winter und ein teurer Geschäftsumbau haben dem US-Paketdienst UPS einen überraschend schlechten Start ins Jahr eingebrockt. Im ersten Quartal verdiente United Parcel Service (UPS) 1,1 Milliarden US-Dollar (knapp 1 Mrd Euro) und damit 17 Prozent weniger als ein Jahr zuvor, wie das Unternehmen am Donnerstag in Atlanta mitteilte. Analysten hatten mit einem weniger starken Rückgang gerechnet. Der Umsatz stieg zwar leicht auf 17,2 Milliarden US-Dollar, verfehlte aber ebenfalls die Erwartungen der Branchenexperten.

Trotzdem hält die UPS-Führung an ihren Zielen für das laufende Jahr fest. Dazu sollen die Investitionen in größere Effizienz des Paketnetzwerks beitragen, erläuterte Finanzchef Richard Peretz. So soll der bereinigte Gewinn je Aktie 2019 wie geplant 7,45 bis 7,75 Dollar erreichen. Die Aktie verlor vorbörslich drei Prozent./stw/stk

