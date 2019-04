Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Henkel von 96 auf 101 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das erste Quartal dürfte von einem verhaltenen Auftakt zeugen, schrieb Analyst Martin Deboo in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Fundamental sei die Lage bei Henkel aber solide. Neue Impulse dürfte es jedoch erst im zweiten Halbjahr geben./mf/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2019 / 15:05 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.04.2019 / 00:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0006048432