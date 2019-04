Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Takkt nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Der Büromöbel-Versandhändler habe gutes Wachstum aus eigener Kraft verzeichnet, schrieb Analyst Thilo Kleibauer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Resultate hätten den Erwartungen entsprochen. Seine positive Einschätzung sei bestätigt worden. De Experte verwies auch auf eine attraktive Dividendenrendite./ajx/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 25.04.2019 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.04.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0087 2019-04-25/13:36

ISIN: DE0007446007