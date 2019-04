Das Analysehaus Warburg Research hat Drägerwerk nach den endgültigen Quartalszahlen des Medizin- und Sicherheitstechnik-Anbieters auf "Hold" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Die Kennziffern hätten den Erwartungen entsprochen, schrieb Analyst Eggert Kuls in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der freie Mittelzufluss habe sich erheblich verbessert. Die Zuversicht steige, dass Dräger die Spannen bei den Unternehmenszielen in einem schwierigeren Marktumfeld erreichen werde./ajx/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 25.04.2019 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.04.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0088 2019-04-25/13:36

ISIN: DE0005550636