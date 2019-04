Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Merck KGaA von 108 auf 104 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Er habe die Übernahme des Halbleiterzulieferers Versum in seine Schätzungen eingearbeitet, schrieb Analyst Michael Leuchten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Unternehmen füge sich gut in das Portfolio der Darmstädter, wobei die Halbleiterbranche in diesem Jahr allerdings vor einem Abschwung stehe./mf/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2019 / 21:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.04.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0091 2019-04-25/13:38

ISIN: DE0006599905