Problem erkannt, Problem gebannt: In der neuen Comedyshow "Geht doch!" mit Sebastian Pufpaff knöpfen sich Comedians die Widrigkeiten des Alltags vor und präsentieren unkonventionelle Lösungen. Die neue Show ist ab Dienstag, 30. April 2019, 22.45 Uhr, im ZDF zu sehen.



Sebastian Pufpaff und seine vier Gäste Olaf Schubert, Philip Simon, Torsten Sträter und Tahnee Schaffarczyk zeigen, dass Probleme nur dazu da sind, um gelöst zu werden. Was auch immer sich in den Weg stellt: "Geht doch!" liefert Kniffe, witzige Lösungsansätze oder geniale Erfindungen, die helfen, besser durchs Leben zu kommen.



Zunächst sind drei Folgen der neuen Comedyshow geplant.



