Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für STMicroelectronics nach Zahlen von 14,00 auf 16,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Bei der Bruttomarge des Halbleiterunternehmens sei wohl ein Boden erreicht, schrieb Analyst David Mulholland in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Markt sei ohnehin auf die Erholung des Geschäfts konzentriert, was die Kursgewinne nach den Zahlen zeigten. Angesichts seiner mittelfristigen Prognose und seiner Währungserwartungen hat der Analyst Schätzungen und Ziel angepasst./mf/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 25.04.2019 / 00:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.04.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0096 2019-04-25/13:47

ISIN: NL0000226223