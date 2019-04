Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Volvo B nach Zahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 112 schwedische Kronen belassen. Dem Lkw-Hersteller sei es im ersten Quartal gelungen, bei den Margen die Erwartungen zu übertreffen, schrieb Analyst Markus Mittermaier in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Der Auftragseingang habe die Konsensschätzungen unterdessen deutlich verfehlt. Die Konsenserwartungen für 2019/2020 in Hinblick auf die Margen erschienen weiterhin zu optimistisch./mf/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2019 / 06:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0097 2019-04-25/13:51

ISIN: SE0000115446