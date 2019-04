Mainz (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Jeweils drei deutsche Spitzenkandidaten treffen auf rund 50 Erstwähler (Abiturienten, Berufsschüler, Studierende) und diskutieren die Themen der anstehenden Europawahl. Ab Freitag, 26. April 2019, ist online vorab zu sehen, inwieweit sich Spitzenkandidaten und Erstwähler über aktuelle politische Fragen verständigen können. Das ZDF sendet die beiden jeweils 60-minütigen Ausgaben von "Mein erstes Mal" am Mittwoch, 1. Mai 2019, 0.20 Uhr, und am Donnerstag, 2. Mai 2019, 0.45 Uhr. In den Social-Media-Kanälen des ZDF sind bereits zahlreiche Statements der Erstwähler zu finden, die bei einer Tour durch verschiedene Schulen Deutschlands eingefangen wurden. Interessierte Erstwähler konnten ihre Kommentare zu "Mein erstes Mal" in den Social-Media-Kanälen des ZDF posten oder ihre Fragen per Mail einschicken.



"Wie wollen Sie es schaffen, die Vorteile der EU den Menschen wieder näherzubringen?", "Wie soll die Zukunft junger Menschen in digitaler Hinsicht ausgebaut werden?" und "Warum wirken viele Prozesse in der EU so undurchsichtig?" - diese und andere Fragen diskutieren die Abiturienten, Berufsschüler und Studierenden, die im Alter zwischen 18 und 22 Jahren sind und das erste Mal bei einer Europawahl wählen dürfen, mit Politikerinnen und Politikern, die für diese Europawahl kandidieren. Zu Gast in den Sendungen sind Daniel Caspary (CDU/CSU), Katarina Barley (SPD), Nicola Beer (FDP), Özlem Demirel (Die Linke), Sven Giegold (Bündnis 90/Die Grünen) und Jörg Meuthen (AfD).



Die beiden Sendungen werden von zwei unterschiedlichen Moderationsteams präsentiert: Aminata Belli, Reporterin beim funk-Format "follow.me.reports", moderiert die erste Ausgabe zusammen mit Andreas Stamm, Korrespondent im ZDF-Studio London. Die zweite Ausgabe präsentieren Linda Kierstan, Redakteurin in der ZDF-Hauptredaktion Politik und Zeitgeschehen, und Mirko Drotschmann, Moderator für funk und "Terra X".



In ZDFinfo sind die zwei Sendungen "Mein erstes Mal - Erstwähler treffen auf Spitzenkandidaten" zu sehen am Freitag, 24. Mai 2019, von 9.15 bis 11.15 Uhr, und am Samstag, 25. Mai 2019, von 6.30 bis 8.30 Uhr.



Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de



Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70 - 16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/europawahl



Pressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/europawahl-2019-im-zdf/



Sendungsseite: https://zdf.de/politik/mein-erstes-mal



https://wahl.zdf.de



https://heute.de



https://twitter.com/ZDFheute



https://twitter.com/ZDFpresse



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121