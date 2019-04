Die Schweizer Bank Credit Suisse hat SAP nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Der Softwarekonzern habe im ersten Quartal positiv überrascht, schrieb Analyst Charles Brennan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er begrüße zudem den angehobenen Jahresausblick für die operative Marge, wenngleich dieser einige Sondereffekte beinhalten könnte. Vielleich am ermutigendsten seien die Ziele für 2023, die jährlich eine Steigerung der operativen Gewinnmarge um einen Prozentpunkt vorsähen. Die neuen Ziele implizierten für 2023 Gewinne, die rund fünf Prozent über den derzeitigen Konsensprognosen lägen./gl/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2019 / 06:44 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0101 2019-04-25/14:10

ISIN: DE0007164600