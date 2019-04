Mainz (ots) - Freitag, 26. April 2019, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich Moderation: Carsten Rüger



Gast: Wolke Hegenbarth, Schauspielerin



Hilfe für blinden Labrador - Heidi Reutlinger gibt Tipps Städtetrip Thessaloniki - Neue Reiseziele entdecken Kampf den Krampfadern - Wir zeigen neue schonende Methoden







Freitag, 26. April 2019, 12.10 Uhr



drehscheibe Moderation: Tim Niedernolte



Tierwohllabel für Fleisch - Was bringt die Kennzeichnung? Alltag auf dem Entsorgungshof - Viel Arbeit mit dem Müll Expedition Deutschland: Oberhof - Unterwegs mit dem Kutscher







Freitag, 26. April 2019, 17.10 Uhr



hallo deutschland Moderation: Tim Niedernolte



Auszeit in Weimar - Mit Schirm, Charme und viel Kultur







Freitag, 26. April 2019, 17.45 Uhr



Leute heute Moderation: Karen Webb



50 Jahre "Hitparade" Samstag im ZDF - Thomas Gottschalk begrüßt viele Stars Promis und der Klimaschutz - Wie engagieren sie sich? Maria von Welser: Kämpferin - Im Gespräch über ihre Krebserkrankung







Freitag, 26. April 2019, 23.00 Uhr



aspekte - one tour Europa Moderation: Katty Salié und Jo Schück



Kurz vor der Europawahl teilt sich der Kontinent in flammende EU-Verfechter, grimmige EU-Kritiker und eine Mehrheit, der die EU schlichtweg egal zu sein scheint. Was ist dieses EU-Konstrukt eigentlich, mit dem so viele seiner Bewohner hadern? Was ist dran an Vorurteilen und der Skepsis, mit der auch viele Deutsche der EU begegnen? Katty Salié und Jo Schück haben genug von Panels und Talkrunden zum Thema - und begeben sich auf eine ganz persönliche Recherche-Tour. In Deutschland sprechen sie zunächst mit Befürwortern, Ängstlichen und ausgewiesenen Europafeinden. Immer wieder sagen die Menschen, Europa sei zu teuer, mische sich viel zu sehr ein - und sei am Ende doch zu schwach, um die drängenden Probleme zu lösen. Aber stimmt das? Wie sind die Fakten? Die beiden machen sich auf zu einer unterhaltsamen Europa-Reise - nach Polen, Italien und nicht zuletzt Brüssel, um Vorurteile zu überprüfen und Antworten zu finden.



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121