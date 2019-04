Wacker Chemie legt zwar schwache Zahlen vor, hält jedoch am Ausblick für das Gesamtjahr fest. Das kommt bei den Investoren gut an. Die Aktie des auf die Halbleiterindustrie spezialisierten Chemiekonzerns ist nach einem zunächst sehr schwachen Handelsauftakt mittlerweile ins Plus gedreht - und könnte nun wieder Kurs auf die 90-Euro-Marke und mehr nehmen.

