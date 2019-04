Die WEB Windenergie (W.E.B ) plant zur Finanzierung laufender Investitionen weitere Bondemissionen: Die Zeichnungsfrist soll am 7. Mai starten. Geplant ist wie im Vorjahr die Emission einer zehnjährigen teiltilgenden Anleihe mit einem Kupon von 2,25 % sowie einer Hybridanleihe mit einer Verzinsung von 4,25 %. Nähere Details dazu unter www.greenpower2019. By the way: Am 28.5. wird WEB bei unserer nächsten Roadshow in Wien präsentieren. (Der Input von gabb Neue Aktien für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 25.04.)

