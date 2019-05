Hannover (www.anleihencheck.de) - Die angekündigte Roadshow von Slovenská Sporitel'na werten wir als ganz klares Wachstumssignal des slowakischen Covered Bond-Marktes, so Dr. Frederik Kunze von der NORD/LB.Der Zuwachs des Benchmarkuniversums um mit einem Bestrating versehene Covered Bonds dürfte nach Auffassung der Analysten der NORD/LB auch aufseiten der Investoren auf gewisses Wohlwollen stoßen. Insgesamt schaffe die slowakische Covered Bond-Gesetzgebung trotz einzelner Schwachstellen ein hohes Maß an Rechtssicherheit. Zudem stelle das zu erwartende Aaa-Rating der Slovenská Sporitel'na Covered Bonds - neben der Aufnahme in den Benchmarkndexx iBoxx EUR Covered - eine präferierte regulatorische Behandlung in Aussicht. Die Tatsache, dass die Covered Bonds des Emittenten von Moody's besser geratet seien als die entsprechenden VUB-Emissionen, könnte dafür sprechen, dass Slovenská Sporitel'na in Abhängigkeit von den Marktgegebenheiten von einem engeren Pricing profitieren könnte. (Ausgabe 20 vom 22.05.2019) (22.05.2019/alc/a/a) ...

