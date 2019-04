Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Facebook nach Quartalszahlen von 210 auf 245 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach einem weiteren starken Quartal dürfte das Zutrauen in den Betreiber eines sozialen Netzwerks zunehmen, schrieb Analyst Douglas Anmuth in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Plattformen für private Nutzer einerseits und öffentliche Plattformen andererseits könnten auch in Zukunft nebeneinander bestehen. Chef Mark Zuckerberg habe einen "guten Job gemacht" und diese Strategie des Unternehmens klar verdeutlicht./bek/jkr Veröffentlichung der Original-Studie: 25.04.2019 / 02:02 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.04.2019 / 04:00 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0109 2019-04-25/14:26

ISIN: US30303M1027