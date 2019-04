Die Continental AG (Conti) lädt am Freitag zur Hauptversammlung (HV). Im Vorfeld darauf konsolidieren die Kurse. Dabei bewegen sich die Notierungen oberhalb einer bedeutsamen Unterstützung. Getragen von einer freundlichen Stimmung in der Automobilbranche könnten auch die Conti-Zahlen überzeugen - und letztlich in ein Kaufsignal münden.

Den vollständigen Artikel lesen ...