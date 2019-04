Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Boeing nach den jüngsten Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 430 US-Dollar belassen. Das Desaster um den Mittelstreckenjet 737 Max überschatte ein operativ starkes Quartal, schrieb Analyst Andrew Gollan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er habe seine Prognosen für den Gewinn je Aktie bis 2021 um 2 bis 4 Prozent gesenkt wegen niedrigeren Auslieferungen der 737 Max. Allerdings glaube er, dass die langfristige Cash-Flow-Story weiter intakt sei./stk Veröffentlichung der Original-Studie: 25.04.2019 / 07:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0118 2019-04-25/14:49

ISIN: US0970231058