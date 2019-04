Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Fresenius Medical Care (FMC) von 87 auf 93 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Richard Latz erhöhte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Dialyseanbieter. Damit reflektiere er die Vorteile durch das US-Gesetz "Cures Act", den Vorstoß in den chinesischen Markt und den Ausbau des Heimdialyse-Geschäfts. Die Zahlen für das erste Quartal dürften derweil kein großes Ereignis werden. Im Nordamerika-Geschäft belasteten Investitionen die Margen. In andern Regionen dürfte FMC aber stark vorangekommen sein./ajx/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2019 / 14:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.04.2019 / 01:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0128 2019-04-25/15:04

ISIN: DE0005785802