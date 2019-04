Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für PSA nach Umsatzzahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Auch wenn der Autobauer vorerst nur über seine Erlöse im ersten Quartal berichtet habe, gebe es doch Grund zur Zuversicht, dass sich die Profitabilität weiter verbessert hat, schrieb Analyst Max Warburton in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung./ck/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 25.04.2019 / 07:01 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.04.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0129 2019-04-25/15:06

ISIN: FR0000121501