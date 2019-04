Berlin (www.fondscheck.de) - Die Ratingagentur Scope hat mehr als 6.100 Fondsratings aktualisiert, so die Experten von Scope Analysis.Rund ein Drittel der Fonds halte ein Top-Rating - also (A) oder (B). Bewertet würden Fonds, die in Deutschland zum Vertrieb zugelassen seien.Der größte Fonds mit einer Heraufstufung in diesem Monat sei der PIMCO GIS Global Investment Grade Credit (ISIN IE00B0HZNB91/ WKN A0KD2P). Der fast 16 Mrd. Euro schwere Fonds schaffe den Sprung von (C) auf (B) und damit in den Top-Rating-Bereich. Der von Mark R. Kiesel gelenkte Fonds investiere weltweit in Investment-Grade-Unternehmensanleihen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...