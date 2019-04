In der wöchentlichen investresearch FINANZPOST geht es um den S&P 500 der kurz vor dem Allzeithoch steht, was aus Momentumsicht spannend wird, da ein Abprallen sehr negativ und Durchbrechen sehr positiv wäre. Die investresearch Makromatrix ist immer noch positiv mit, allerdings wird die Luft nach dem starken Anstieg YTD langsam eng. Es kommen die schwächeren Börsenmonate und auch überbewertete Börsengänge sind ein schlechtes Zeichen. Fundamental läuft es aber gut, wie auch Facebook gestern unter Beweis gestellt hat und selbst miserable Zahlen von Tesla führen nicht zu einem Sell-Off. Bei Wirecard wurden gute News aber in einem Wikifolio für Gewinnmitnahmen genutzt. ...

