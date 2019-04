Kommt in den nächsten Wochen und Monaten Bewegung in den Aktienkurs von Steinhoff? Von Anfang Mai bis August stehen mehrere bedeutende Termine beim südafrikanischen Möbelhändler an, unter anderem die Geschäftsberichte für 2017 und 2018. Die Aktie, längst zum Penny-Stock geworden, gewinnt auch am Donnerstag.

