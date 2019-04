(neu: Kursentwicklung und Analystenkommentar)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach endgültigen Geschäftszahlen von Wirecard und anfänglichen Kursgewinnen haben die Papiere am Donnerstagnachmittag wieder ins Minus gedreht. Hatte die Aktie im frühen Handel noch um fast fünf Prozent zugelegt, so verlor sie zuletzt 3,4 Prozent auf 129,50 Euro. Damit setzten sich die starken Kursschwankungen seit Wochenbeginn fort.

Am Mittwoch waren die Aktien des Zahlungsdienstleisters um bis zu 15,5 Prozent nach oben gesprungen. Auslöser der Gewinne war der Einstieg des japanischen Investors Softbank gewesen. Anschließend gaben sie jedoch fast die Hälfte dieser Gewinne wieder ab, belastet von einem abermals kritischen Artikel in der "Financial Times" zu dem Unternehmen.

Analyst Markus Friebel von Independent Research wies darauf hin, dass wegen des Einstiegs der Softbank der Gewinn für die bestehenden Aktionäre um 5,6 Prozent verwässert werde. Aus strategischer Sicht sei der Einstieg aber positiv, Wirecard könne damit neue Märkte und Kunden in Asien erschließen./bek/he

