Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Microsoft nach Zahlen von 125 auf 150 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Softwarekonzern habe ein starkes Quartal hinter sich, schrieb Analystin Jennifer Lowe in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sehr stark entwickelt habe sich die Cloud-Computing-Plattform Azure./ajx/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 25.04.2019 / 04:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.04.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0135 2019-04-25/15:40

ISIN: US5949181045