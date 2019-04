Das Analysehaus RBC hat ExxonMobil vor Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 100 US-Dollar belassen. Die Indikatoren für Raffinierung, Gas und Chemie seien allesamt besonders schwach gewesen im ersten Quartal, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In diesen Bereichen aber sei der Ölkonzern aktiver als einige seine Branchenkollegen. Das Ergebnis je Aktie dürfte im Quartalsvergleich gesunken sein. Auch für die Cashflow-Entwicklung rechne er nicht mit einem starken ersten Quartal./ck/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 25.04.2019 / 07:23 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.04.2019 / 07:42 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

