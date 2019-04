Die NordLB hat Commerzbank nach dem Abbruch der Fusionsgespräche mit der Deutschen Bank von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und das Kursziel von 6,35 auf 8,50 Euro angehoben. Er sehe sich damit in seiner negativen Haltung hinsichtlich eines Zusammenschlusses bestätigt, schrieb Analyst Michael Seufert in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Bei der Commerzbank könnte nun eine weitere Verschärfung des Sanierungskurses anstehen. Zudem rechnet Seufert damit, dass weitere europäische Großbanken sich melden und Interesse an der Commerzbank bekunden werden./ajx/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 25.04.2019 / 14:27 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.04.2019 / 14:30 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0137 2019-04-25/15:41

ISIN: DE000CBK1001