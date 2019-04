Die Aktie von Evotec hat in den vergangenen Tagen deutlich Federn lassen müssen. Noch Anfang April hat der Wert ein neues Mehrjahreshoch bei 25,83 Euro markiert. Seitdem hat die Aktie rund 16 Prozent nachgegeben. Neben Gewinnmitnahmen sorgten insbesondere Leerverkäufer für Druck bei der Aktie. Schon bald steht aber ein wichtiger Termin an: Am 14. Mai veröffentlicht das Biotech-Unternehmen die Zahlen zum ersten Quartal.

