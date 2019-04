Am Mittwoch stieg der Dow Jones zwischenzeitlich auf ein neues Jahreshoch. Am Ende des Tages drehte er dann aber ins Minus und ging 0,2 Prozent schwächer aus dem Handel. Auch der S&P 500 und der Nasdaq 100 verzeichneten leichte Verluste.



Bei den Einzelwerten geht es um folgende Themen: Amazon, Microsoft, Facebook, Tesla und Twitter. Cornelia Eidloth, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.