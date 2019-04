Die Berichtssaison in den USA steuert auf ihren Höhepunkt zu. Gestern Abend gab es bereits einen kleinen Paukenschlag durch Microsoft, doch auch das Zahlenwerk von Facebook konnte sich sehen lassen. Bei Tesla fällt man währenddessen eher wieder zurück in alte Muster. Wie die einzelnen Zahlen ausgefallen sind und was diese Entwicklung für den Gesamtmarkt bedeutet, erläutert Roland Hirschmüller von der Baader Bank bei Börse Stuttgart TV.