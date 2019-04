NTT Communications Corporation (NTT Com), das ICT-Lösungs- und internationale Kommunikationsgeschäft innerhalb der NTT-Gruppe (TOKYO:9432), NTT Urban Development Corporation, Nippon Telegraph and Telephone Corporation (NTT Corporation), NTT Finance Corporation gab heute bekannt, dass sie ihr Kapital in NTT Global Data Centers Corporation (NTT GDC), einer Tochtergesellschaft, die für den zentralisierten globalen Bau, das Management und Ausrüstungsgroßhandel für Rechenzentren der NTT-Gruppe zuständig ist, erhöht hat. NTT GDC wird mit 1,25 Milliarden JPY kapitalisiert, wovon 60 von NTT Com übernommen werden. Und drei weitere NTT-Konzerngesellschaften haben ab heute neue Anteile an NTT GDC erworben, und zwar NTT Urban Development Corporation (20 %), NTT Corporation (10 %) und NTT Finance Corporation (10 %).

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190425005567/de/

NTT GDC überwacht Investitions- und Asset-Eigentumsfunktionen für den Bau von Rechenzentren. Das im vergangenen Jahr gegründete Unternehmen hat die Kapazität der NTT-Gruppe erhöht, um auf die steigende Nachfrage nach Rechenzentren zu reagieren und das Rechenzentrumsgeschäft der NTT-Gruppe weiter zu stärken.

Künftig werden diese vier Unternehmen NTT GDC bei effizienten und flexiblen Investitionen sowie bei der Finanzierung und Unterstützung von operativen Systemen im Zusammenhang mit dem Rechenzentrumsgeschäft unterstützen, mit dem Ziel, global standardisierte Leistungsspezifikationen und ein zentralisiertes Vertragsmanagement für globale Kunden zu erreichen.

NTT GDC mit Sitz in Tokio wird von CEO Ryuichi Matsuo geleitet, der gleichzeitig Leiter des Bereichs Data Center Services bei NTT Com ist.

Weiterführender Link:

NTT Communications gründet NTT Global Data Centers Preparatory Corporation zur Stärkung des Rechenzentrumsgeschäfts (Pressemitteilung vom 6. November 2018)

https://www.ntt.com/en/about-us/press-releases/news/article/2018/1106.html

