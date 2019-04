DERMAPHARM belegt Geradlinigkeit. Gründer und Chef persönlich garantieren dies weiterhin. Das Konzept ist nicht einmalig, aber lukrativ:



DERMAPHARM ist Hersteller von patentfreien Arzneimitteln und gleichzeitig Händler für andere, woraus ein interessanter Mix für das Gesamtgeschäft entsteht. Herr Wilhelm Beier hält weiterhin 76 % der Aktien. 51 % wären besser. Die Zahlen überzeugen gleichwohl: Umsatz im Jahresverlauf 16 %, EBITA + 30 %, freier Cashfl ow 49 Mio. € und 213 nach 6 Mio. € Barreserve sind die von Herrn Beier erklärte Unterlage, weiter akquisitorisch zuzulegen.



Das ist der Grund für eine Anhebung der Kursziele um etwa 15 %. In Grünwald (bei München) werden 1 Mrd. € Zielumsatz in drei Jahren als erreichbar angesehen, Marktwert dagegen 1,6 Mrd. € also sehr anspruchsvoll!



Weitere Themen dieser Ausgabe u.a.:++ Große Investoren prägen den Trend der nächsten Wochen++ Wie geht es mit dem DAX nach der Auto-Baisse weiter?++ Bankenfrage entscheidend für den DAX-Trend++ Deutsche Werte: KNORR-BREMSE, SIEMENS HEALTHINEERS, ROCKET INTERNET++ Schweiz: ABB, KOMAX, BOBST++ Wall Street: TWITTER, US-Eisenbahnwerte