Am 24. April 2019 schloss der BCDI-Aktienfonds (WKN: A2AQJY) an der Börse Stuttgart bei 109,19 Euro, nachdem das Tageshoch bei 109,51 Euro gelegen hatte. Heute notiert der BCDI-Aktienfonds intraday bei 109,65 Euro. Damit wurde nun das bisherige Rekordhoch, das am 2. März 2017 zwischen 109,45 (auf Schlusskursbasis) und 109,75 (intraday) markiert worden war, praktisch eingestellt....

