Cornelia Eidloth blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen.



Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise Bayer wieder. Der Konzern hat Zahlen vorgelegt und konnte sowohl Umsatz als auch Gewinn steigern. Dies ist vor allem auf starke Zuwächse im Agrargeschäft zurückzuführen. Bei den Verkäufen steht Facebook auf dem zweiten Platz. Auch hier wurde Bilanz gezogen. Trotz Datenskandal und Rekordstrafen kommen die Zahlen von Facebook an der Börse sehr gut an.